Vanemuise teater soovib oma lavastused Lätti viia

Kahepäevasel väljasõidul külastavad Vanemuise teatrijuht ning teatri lavastusala ja muusikaosakonna esindajad Vidzeme kontserdisaali Cēsises, Ventspilsis asuvat Latvija kontserdisaali, Jurmalas tegutsevat Dzintari kontserdisaali ning Riia Rahvuslikku Ooperit.

Aivar Mäe sõnul on see tulevikku vaatav väljasõit, kus tutvutakse kontserdi- ja ooperimajade juhtide, etenduspaikade loominguliste juhtide ning saalide tehniliste võimalustega. Jurmalas võtab teatri delegatsiooni vastu Läti Kontserdi juht Guntars Kirsis.

"Need külastused annavad meile ülevaate, kuhu etenduspaika millise lavastusega Vanemuise teater külalisetendusi andma saaks minna. 2025/2026. aasta alguses tahame anda Lätis nädala jagu ooperi- ja balletilavastuste etendusi, tutvustades seeläbi Baltimaade ainsa kolmežanrilise teatri repertuaari ja loomingulist käekirja. Vanemuise teatri tänane tase on niivõrd hea, et tahame seda jagada ka publikule väljapool Eesti riigipiiri. Vanemuise teatri etendused mõjuvad sealsele publikule kindlasti värskendavalt," on Mäe veendunud.

Tuleva aasta alguses vaadatakse võimalikud etenduspaigad üle ka Leedus ja Soomes.

Lisaks pilguheiduga välismaa suunal plaanib Vanemuise teater tulevikku ka Eesti-siseseid ringreise. Hiljaaegu külastati Rakvere linna, kus sealne kultuurikeskus tutvustas Rakvere spordikeskust kui potentsiaalset etenduspaika. Nii on võetud siht pakkuda sealse piirkonna publikule 2024. aasta teises pooles mitmeid kontserte, aga ka Vanemuise teatri muusikalide külastamise võimalusi.