Vanemuise teatris esietendub Janusz Glowacki tragikomöödia "Neljas õde"

See Moskva pole aga enam Tšehhovi-aegne unistuste paik, vaid 1990ndate varakapitalismi tõmblustes vaevlev Venemaa metropol, kus eluvõõrad intelligendid seisavad vastamisi nahaalsete ärikate ja sulidega. Lõhe kaunishingedest õdede ning täielikus seadusetuses tõmbleva impeeriumi vahel on seega kärisenud veelgi suuremaks.

Uue tõotatud maana kerkib Moskva asemel silme ette hoopis Hollywoodi filmitööstus, kuhu pääsemiseks näibki avanevat soodne võimalus. Absurdi ja groteski kalduv must komöödia räägib avaramas mõttes inimestest, kes ei suuda endale tunnistada, et nad elavad sootsiumis, mille aeg on lootusetult möödas.

Lavastaja Stanislav Moissejev ütles, et "Neljas õde" on kokteil mustast huumorist, bandiitlikust action-filmist ja õnnetute õekeste sentimentaalsetest stseenidest. "Mu senised kokkupuuted eestlastega on kinnitanud, et eestlastel on väga hästi arenenud huumorimeel," avaldas Moissejev lootust, et tragikomöödia pakub teatripublikule naeru ja intensiivset vaatamist.

"Neljanda õe" toovad Vanemuise teatri väikeses majas publiku ette Marika Barabanštšikova, Maarja Johanna Mägi, Kärt Kull, Piret Laurimaa, Ken Rüütel, Riho Kütsar, Veiko Porkanen, Margus Jaanovits, Robert Annus, Jüri Lumiste, Andres Mähar, Meelis Hansing ning Kaarel Kuusk.

Näidendi on eesti keelde tõlkinud Hendrik Lindepuu. Lavastaja Stanislav Moissejev on ühtlasi ka lavastuse muusikaline kujundaja, kahasse Kaarel Kuusega. Lavastuse stsenograafki on Ukrainast, Volodimir Karaševski. Valguskunstnikutöö teeb Imbi Mälk.