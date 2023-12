Vanemuise teatri suvelavastus on Mart Kivastiku "Kuninga käsk"

Ajaloolisest Käsu Hansust tõuke saanud Vanemuise teatri suvelavastust "Kuninga käsk" mängitakse 2024. aasta juunis ja juulis Tartu toomkiriku varemetes. Lavastaja on Tiit Palu, peaosas Karol Kuntsel.

Lavastaja Tiit Palu sõnul on Mart Kivastiku "Kuninga käsk" lihtne, ilus ja suure südamega kirjutatud näidend, mille lavavormis saab olema palju muusikat ja laule, ägedaid võitlusstseene ning parasjagu ruumi ja värve.

""Kuninga käsk" on lugu, mis liigub suure vabadusega mitmes ajastus ja riigis. Kõike seob peategelane – äsja lugema õppinud eestlane Hans – kes on saanud kõrgemalt poolt käsu muuta ajaloo käiku. Hans teeb seda loomulikult nii hästi kui suudab," selgitas Palu.

Tartu linnakirjaniku Mart Kivastiku näidend on saanud tõuke ajaloolisest Käsu Hansust, kellest on säilinud "Käsu Hansu nutulaul", mille ta kirjutas Põhjasõja ajal. Kivastiku loos on Käsu Hans ettekuulutaja ja hoiataja, kellele antud käsk pole tänapäevani oma kehtivust kaotanud.

Lavastuse peaosas on Karol Kuntsel, kelle kõrval mängivad Lena Barbara Luhse, Ken Rüütel, Kaarel Pogga, Veiko Porkanen, Kristin Prits, Rasmus Vendel ja Greg Värnomasing. Lavastuse trupis teevad kaasa ka muusikud ja lauljad Ruslan ning Rute Trochynskyi.

Lavastuse kunstnik on Maarja Meeru. Muusika loob Ardo Ran Varres ning laulusõnad kirjutab Aapo Ilves. Liikumisjuht on Kaire Russ ning valguse loob Andres Sarv.

"Kuninga käsk" esietendub 28. juunil 2024 Tartu toomkiriku varemetes ning seda mängitakse 12 korral.