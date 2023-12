Theatrumi uuslavastus "Karmeliitide dialoogid" uurib usuvabaduse ja hirmu teemasid

Loo aluseks on seitsmeteistkümne karmeliidi õe giljotineerimine nende usuliste veendumuste tõttu 1794. aastal Pariisis, kümme päeva enne Robespierre'i terrori lõppu.

"Ma arvan, et põhiteema, mis mind seal köidab on ikkagi seesama vabaduse teema," sõnas lavastaja Maria Peterson. "See, kuidas me saaksime hoida sellist suhtumist, et inimesed, kes kellelegi teisele kurja ei tee ja on oma ellusuhtumise või kutsumuse ära tundnud, et kuidas neil lasta väärikalt elada, ilma et peaks sekkuma nende sisemistesse veendumustesse," selgitas ta.

Näidendit läbib küsimus, kuidas tulla toime halvava surmahirmuga keset maailmas valitsevat terrorit ja kaost.

"Minu tegelane Blanche on üks noor naine, kes võitleb oma surmahirmuga läbi kogu selle näidendi tegevuse," sõnas näitleja Maria Ehrenberg. "Ühelt poolt on see kogu ajaloo raamistik, mis tema elu ümbritseb, aga on ikkagi ka selle noore inimese igatsus kutsumuse järele, igatsus oma koha järele siin maailmas ja samas see kohutav hirm selles ajastus ja selles, mida ta on kogenud," selgitas ta.

"Mind ma usun puudutabki kõige rohkem selle hirmu ületamine ja kas see on üldse võimalik. Ma arvan, et mingil viisil see on võimalik," usutles Ehrenberg.

Trupi sõnul pakub lavastus oma lõpust hoolimata siiski ka rahu ja lootust.

"Ma usun ja loodan, et meie lavastuses tulevad esile ka helged pooled sellest kloostrielust, mida päriselt on kindlasti väga palju," lisas Ehrenberg.