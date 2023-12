Karlova Teatris jõudis lavale Veiko Märka kirjutatud "Lambasihver"

Veiko Märka näidend "Lambasihver" pälvis 2019. aastal Eesti Teatri Agentuuri näidendivõistlusel II preemia. Karlova Teatri loominguline juht Andres Dvinjaninov oli toona võistluse žüriiliige.

"Mulle see väga meeldis, aga vahele tulid mitmed aastad, kus asjad olid suletud ja nüüd on kätte jõudnud see aeg, millal see lugu välja tuua. Tegemist on monokomöödiaga, Pearu naise tõest ja õigusest, sellest kuidas Pearu naine asjadest arvas," rääkis Dvinjaninov.

"See on Veiko Märka kirjutatud, aga väga kivirähklikult kõlav. Ta ikkagi leiab hoopis teise vaatenurga asjadele, nii Pearule, Andresele, iseendale, Krõõdale ja Marile ja sellele tavalisele käsitlusele, mis näitab, et justkui üks on must ja teine valge. Ehk et medalil on mitu külge. Sellest see lugu räägib ja see on väga vaimukalt kirjutatud minu meelest," selgitas ta.

Et Tammsaare nimetab Pearu naise lambasihvriks ja talle nime ei anna, võtab lavastuses naine endale nimeks Manuela Murakas. Ning tõdeb ka ise, et tema on üks kõige mõistatuslikematest naiskangelastest eesti kirjanduses.

"Eestis on palju häid kirjanikke, aga minu jaoks raudselt üks parimaid on Tammsaare. Iga kord kui ma jälle Tammsaarega kokku puutun, ma nagu ehmatun, ma üllatun ja ma mõtlen, et see ei ole võimalik, kui hea see tekst on. Aga Veiko Märka on väga toredasti kirjutanud nii, et minu tegelane tuleb maa peale ja ta räägib niimoodi, et tänapäeva kuulaja-vaataja saaks aru. Aga ta lähtub ikkagi oma ajastust ja oma ajast," rääkis Palmiste.

"Merlega koostöö on suurepäraselt sujunud. Ta on lihtsalt nii fantastiline näitleja. Meie ettekujutuses kindlasti diiva ise ei ole Pearu naine kunagi olnud. Et kuidas Merle Palmistest teha Pearu naist, see on olnud meile mõlemale hästi huvitav väljakutse ja ma arvan, et ka publikul on väga huvitav seda resultaati nüüd näha," ütles Dvinjaninov.