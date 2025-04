Karlova teatri suhtekomöödias räägivad tegelased vaid sulatõtt

Lavastus räägib neljast sõbrast, kes mekivad Halloweeni õhtul tõe veini ning räägivad üksteisele ainult tõtt. Lavastuse eesti keelde tõlkinud Heiti Paku sõnul räägitakse selles lavastuses keerulistest teemadest kergemas võtmes.

"Praegu neid tõsiseid teemasid ja tõsiseid käsitlemisi on isegi küll, tegelikult oleme tagasisidet saanud nendelt, kes meie läbimänge näinud on, et see on just väga hea, et päris tõsiseid ja raskeid teemasid saab natukene kergemas vormis käsitleda," ütles lavastuse tõlkija Heiti Pakk.

Peo perenaine võttis Peruu reisilt kaasa indiaanlaste iidse tõe veini, pärast selle proovimist pannakse aga tegelaste suhted proovile. Igapäeva maskid ja pisikesed valed kaovad ning tegelased peavad silmitsi seisma täiesti ausate kaaslastega.

"Ma ei ütleks, et seal võib-olla on seda sõprust, aga inimesed ühelt tänavalt käivad koos kirikus ja erinevatel tähtpäevadel. Siiamaani on kõik viisakas olnud ja siis hakkavadki asjad sündima," ütles näitleja Indrek Taalmaa.

Lavastust saab näha mai keskpaigani.