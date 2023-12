Ugala teatris esietendus muusikali võtmes "Prints ja kerjus"

Laval saab näha kahte poissi – Edward ja Tom. Edward on sündinud Inglismaa troonipärijana kuningakotta, Tom aga peab isa sunnil vargapoisi ja kerjuse ametit. Siis poiste teed ristuvad ning prints ja kerjus vahetavad kohad. Peaosalisi kehastava Alden Kirsi ja Ringo Ramuli sõnul on see lugu ennekõike ebaõiglusest.

"Kuidas mõned sünnivad siia ilma niiviisi, et neil ei ole vedanud. Ja teised sünnivad siia ilma nii, et neil on väga vedanud. Aga kas neil siis tõesti on vedanud või mittevedanud, seda me ei tea," ütles Kirss.

Ringo Ramuli sõnul on tegu mingis mõttes mõistujutuga. "Kui vahetad riided ära, siis inimesed näevad ainult seda, mis riided sul seljas on ja milline sa väliselt oled. Ja mitte seda, kes sa tegelikult oled," arvas Ramul.

Nagu muinasjuttudes ikka, on selgi lool õnnelik lõpp. Tom loovutab trooni sõbrale Edwardile, kellele see päriselt kuulub. Aga lavastaja Peep Maasik on kogu sündmustiku toonud progressiivse rokkmuusikali võtmesse, mille tarvis kirjutas originaalmuusika Ardo Ran Varres ja sõnad Donald Tomberg. Lavakujunduse lõi Karmo Mende, tantsud seadis Rauno Zubko.