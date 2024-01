Teatrikunstnik: õpetajaid toetades loodame, et ka kultuuritöötajate olukord paraneb

Möödunud aasta sügisel algatasid Eesti teatrid kampaania "Märka, et oled teatris", et pöörata tähelepanu teatris käimise reeglitele. Reegleid eirav publik on ka viimastel nädalatel erinevates meediakanalites tähelepanu saanud. Ennast enam kui 20 aastat Soome ja Eesti vahel jaganud teatrikunstnik Karmo Mende, kes muude tegemiste kõrvalt juhib ka Eesti Lavastuskunstnike Liitu, tõdes, et publikuga on probleeme nii siin- kui ka sealpool Soome lahte. Ühe murekohana tõi ta välja vananeva publiku.

"Teatripublik vananeb ja noortel on nii palju muid aktiviteete alates videomängudest kuni muude interaktiivsete asjadeni. Neid sinna teatrisse istuma saada... Väga tore, et teatrid selle nimel tööd teevad," rääkis ta ning rõhutas koolide olulisust teatriharjumuse tekitamisel.

"Soomes oli kümme aastat tagasi probleem, et kui klassis on üks õpilane, kes ütleb, et tal ei ole raha, et teatrisse minna, siis kogu klass ei lähe, mis on tegelikult täitsa absurd, kui me selle peale mõtleme. Võib-olla on see osaliselt taastunud, aga Soomes on õpilaste osas hästi suur lünk," sõnas ta.

Nädala alguses tegi teatriliit solidaarsusaktsiooni õpetajate toetuseks, et nõuda pedagoogidele lubatud palga- ja töötingimuste parandamist. "Tegelikult on kultuuritöötajad samas situatsioonis, aga eks me mõtleme kaudselt ka enda peale. Toetades teisi, mõtleme ka selle peale, et meie olukord võiks mingil hetkel paraneda," rääkis Mende. "Ma usun, et kui hääl on kõva, küll seda siis kuulda võetakse."

Teatriliidu draama- ja ühisžürii liikmena satub Mende väga tihti teatrisaali. Teatrikunstnik tõdes, et vahel tunneb kolleegide töid vaadates ka positiivset kadedust.

"On küll neid lugusid, kus ma ütlen positiivse kadedusega, et oh, kuidas te oskasite. Mitte sellepärast, et kritiseerida, vaid teil on selle asja tegemisel nii head mõtted olnud ja see, et vahepeal on raha otsa saanud, ei paista välja," kiitis ta, kuid lisas, et on ka lavastusi, kus kunstnik teeb lavastaja asemel töö ära. "Siis istud saalis ja mõtled, mida lavastaja tegi, kujundus on nii uhke, aga sisu ja lugu ennast ei ole."

Lavastuskunstnik tõdes, et tunneb iga kord uut projekti alustades töö ees teatavat aukartust. "Üheks mu suurimaks õpetajaks on olnud lause, mida Ingrid Agur Ugala teatris ütles: "Me võime Kaarin Raidiga siin päevade ja nädalate kaupa koos istuda, kuni me oleme leidnud võtme, mis avab ja annab kõik lahendused." Ma olen ka oma tööd teinud niimoodi, et ma proovin selle võtme leida," selgitas Mende. "Ilu pärast ei tee me tegelikult mitte midagi. Sisu on siiski kõige tähtsam kogu selle vahukoore ja kalliskivide juures, mida me pakume," märkis ta.