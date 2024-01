Tartu uus linnakirjanik on Maarja Pärtna

"2024 on Tartus ja Lõuna-Eestis Euroopa kultuuripealinna aasta ning keskkonnahoid on üks Ellujäämise Kunstide programmi rõhuasetusi. Maarja Pärtna on autor, kelle loomingu keskmes on kliimakriis, loodushoid ja mitmeliigiline linn – ta tegeleb nüansitundlikult suurte oleviku- ja tulevikuküsimustega ning on juba kaasatud mitmesse kultuuripealinna ja Euroopa kirjanduslinnade projekti," kommenteeris komisjoni otsust esimees Berk Vaher.

Viie luulekogu autor ja mitmeid luuleauhindu pälvinud Maarja Pärtna ütles, et Euroopa kultuuripealinna aastal on tema jaoks oluline märksõna "koostöö". "Minu jaoks on ellujäämise kunstiks kirjandus, mis mõtestab ökoloogilist kriisi ja kujutab meie keerukat sotsiaalökoloogilist tegelikkust. Just seda osa kirjandusest, mis tegeleb looduse ja keskkonnaga, tahaksin linnakirjanikuna esile tõsta ja jõustada."

Kultuuripealinna aastal kavatseb vastne linnakirjanik kirjutada oma kuuendat luulekogu ja anda välja intervjuukogu. "Osalen ka paaris rahvusvahelises projektis ning mõned mu plaanid on seotud UNESCO kirjanduslinnade võrgustikuga, näiteks veebruaris sõidan Vilniusesse Eesti kirjanduse aasta avamisele, aasta lõpupoole tahaksin aga Tartu publikule tutvustada paari autorit teistest kirjanduslinnadest."

Linnakirjaniku stipendium on Tartu linna ja Tartu Kultuurkapitali koostöös välja antav stipendium kultuuriväärtusega ilukirjanduse või publitsistikaga tegelevale loomeinimesele, kes elavdab Tartu kirjanduselu ning aitab kujundada Tartu linna mainet rahvusvaheliselt tuntud kirjandussõbraliku linnana.

2024. aastal on stipendiumi suurus 17 400 eurot, mis makstakse välja igakuiste võrdsete osamaksetena.

Tartu senised linnakirjanikud on olnud Kristiina Ehin (2017), Mika Keränen (2018), Vahur Afanasjev (2019), Carolina Pihelgas (2020), Juhan Voolaid (2021), Paavo Matsin (2022) ja Mart Kivastik (2023).