Kirjanduslinna residentuuriprogrammi külaline on Kanada kirjanik Christiane Vadnais

Christiane Vadnais on omandanud Lavali ülikoolis magistrikraadi loovkirjutamise alal ning lisaks ilukirjanduslikule loomingule on ta Quebeci kirjanduselus tegev ka kultuurikorraldajana. Temalt on ilmunud üks romaan ja rohkelt lühiproosat ning ta teeb kaasa ka mitmesugustes interdistsiplinaarsetes projektides. Tema loomingut on seni tõlgitud kuude keelde ning tunnustatud ka mitmesuguste auhindadega.

Vadnais on alates 2017. aastast kirjutanud peamiselt ökoulmet, mis avab võimalikke tulevikke seoses keskkonnaprobleemide ja kliimamuutusega. Tema 2018. aastal ilmunud debüütromaan "Faunes" ("Fauna") koosneb unenäolistest lugudest. Tartus plaanib ta töötada oma teise romaaniga, ta astub üles ka kirjandusfestivalil Prima Vista 2024.

Veebruari alguses välja kuulutatud konkursile laekus 30 avaldust, kandidaatide seas oli kirjanikke ja tõlkijaid nii Euroopast, Põhja-Ameerikast, Lõuna-Ameerikast kui ka Aafrikast. Otsuse langetas neljaliikmeline komisjon, kuhu kuulusid Berk Vaher (Eesti Kirjanike Liit), Krista Ojasaar (Eesti Kirjandusmuuseum), Janika Kronberg (Karl Ristikivi Selts) ning Marja Unt (Eesti Kirjanduse Selts).

Kirjanduslinna Tartu rahvusvaheline residentuuriprogramm sai alguse 2017. aastal ning on mõeldud kirjanikele ja eesti kirjanduse teistesse keeltesse tõlkijatele. Üks residentuuriperiood kestab kaks kuud ning konkurss kuulutatakse välja kaks korda aastas. Tartus on residentuuris viibinud muuhulgas juba sloveeni kirjanik Andrej Tomažin, iiri kirjanik ja kultuurikriitik Darran Anderson ja ungari kirjanik Gabi Csutak.