Prima Vista toob Tartusse kirjanikud Eestist ja välismaalt

Iga kirjaniku kujundada on kongressil pooleteisetunnine sessioon, kus võib vastavalt nende kõige paremale äranägemisele juhtuda mida iganes: näiteks kõnesid, vestlusi, lugemisi, koorilaule, pantomiimi, performance'id, õhtusööke, sekkumisi, kiirendusi, hangumisi, kaevumisi ja vaikimisi.

Kongressil osalevad Cory Doctorow (USA), Lydia Sandgren (SWE), Halõna Kruk (UKR), Isaac Rosa (ESP), Tõnis Vilu (EST), Lesley-Ann Brown (USA), Julia von Lucadou (GER), Emmi Itäranta (FIN), Josh Sawyer (USA) ja kirjandusrühmitus Preiļu Konceptuālisti (LV).

"Pole miski üllatus, et elame heitlikus ja raskesti hoomatavas maailmas ning tulevik ei näi kaasa toovat muud kui kriise, katastroofe ja ennustamatut muutust. Selline olukord võib teha nõutuks, jõuetuks ja pidetuks, mistõttu on üha keerulisem mõelda hõlmavalt, teha pikaajalisi plaane ning neid ellu viia. Üha keerulisem on üldse tulevikku vaadata, aga ma usun, et kirjandus teeb selle siiski võimalikuks," märkis korraldaja Jaak Tomberg.

Futuroloogilise kongressi üheks osaks on ka Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituudi avatav tõlkebüroo, kus tõlgitakse kongressi kirjanike kaasatoodud lauseid.

Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista leiab aset 6.–12. maini Tartus.