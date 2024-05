Kirjandusfestivalil Prima Vista avaldatakse iga päev ühe kirjaniku tekst

Nii loovadki kirjanikud festivalil kujutlusi võimalikest tulevikest või inimkonna ellujäämisest. Uut loomingut kuuleb ka ajakirja Värske Rõhk erinumbri esitlusel.

"Selles erinumbris ilmuvad üheksa autori tekstid ja illustratsioonid, mis on valminud vabatahtliku töö põhjal erinevates sotsiaalse ebavõrdusega seotud organisatsioonides. Selle erinumbri eesmärk ongi tuua eesti kirjandusse juurde hääli ja teemasid ning olukordi, mida meie meelest seni pole nii palju olnud," ütles Värske Rõhu peatoimetaja Hanna Linda Korp.

Koos festivaliga avatakse ka Tõlkebüroo ning Suur Futuroloogiline Kongress, mis on ka festivali peaüritus.

"Oleme siia kokku kutsunud kümme tunnustatud ja väga eriilmelist kirjanikku, kes läbi oma loomingu ja isiku avavad igaüks oma nurga alt väikese akna tulevikku. Me räägime tulevikust pärast sõda, me räägime maailmast, kus ökoloogiline kriis on leevenenud, me räägime kirjanike hilisperioodidest," ütles festivali koordinaator Jaak Tomberg.

Festivali külastab rohkelt kodumaised literaate ja ka üle paarikümne väliskülalise. Näha ja kuulda saab ka ühe mahuka projekti "Too kaasa oma utoopia" vilju.

"Me teeme seda koos viie teise UNESCO kirjanduslinnaga, kes kõik on saatnud siia ühe oma kirjaniku residentuuri ja me oleme nad paari pannud mõne kohaliku loojaga teisest valdkonnast ja palunud luua midagi teemadel düstoopia ja utoopia, et vaadata mis saab ning seda mis saab, näeme viiel sündmusel selle nädala jooksul," lisas festivali programmijuht Marja Unt.

Nii täitubki Tartu 12. maini utoopiliste sõnade ja mõtetega.