Tartus algab kirjandusfestival Prima Vista

Esmaspäeval algab Tartus 12. maini kestev kirjandusfestival Prima Vista. Seekordse festivali teemaks on "Paremad ja halvemad tulevikud" ning muu hulgas saab teoks samanimeline eriprogramm.

Festivali avamine toimub 6. mail kell 16.15 Tartu Ülikooli raamatukogu ees. Koos festivaliga avatakse ka Tõlkebüroo ning Suur Futuroloogiline Kongress, mis on osa Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 põhisündmuste hulka kuuluvast eriprogrammist.

Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituudi asutatud Tõlkebürood saab külastada 6.–10. maini Tartu Ülikooli raamatukogu ees ja sees ning esmaspäevast reedeni toimuval Suurel Futuroloogilisel Kongressil astub üles kümme kirjanikku, kes ühel või teisel viisil heidavad pilgu võimalikele tulevikele.

Eriprogrammi kuuluvad ka Elektriteatri filmiõhtute sari "Stalking Eastern Europe", ajakirja Värske Rõhk erinumber "Kuidas kirjutada headust", projekti "Ellujäämise poeetika" raames valminud teostest loodud näitus ning koostöös UNESCO kirjanduslinnade Heidelbergi, Lvivi, Manchesteri, Norwichi ja Reykjavíkiga teoks saanud interdistsiplinaarne projekt "Too kaasa oma utoopia".

Kui varem on Prima Vista teemat aidanud igal aastal mõtestada festivali patroon, siis tänavu on kaasamõtlevaid ja teemat avavaid eesti kirjanikke märksa rohkem – eriprogramm "Tuleviku toonid" toob esile seitse eesti kirjanikku, kes on igaüks võtnud enda kanda ühe festivalipäeva patrooni ehk päevakirjaniku rolli. Päevakirjaniku rolli kannavad sel aastal Meelis Friedenthal, Berit Petolai, Tõnis Tootsen, Maarja Pärtna, Doris Kareva, Merca ja Urmas Vadi.

Festivalinädala jooksul avaldatakse iga päev ühe päevakirjaniku poolt festivaliks valminud tekst, mis avab kirjaniku mõttemaailma, loob kujutlusi võimalikest tulevikest või inimkonna ellujäämisest. Iga päev toimub ka vastava päevakirjaniku poolt korraldatud sündmus, kus festivalikülastajaid kutsutakse kaasa mõtlema või arutama erinevate teemade üle, nagu ühiskondlikud muutused, keskkonnaprobleemid ja inimkonna tulevik.

Väliskülalistest osalevad Prima Vistal teiste seas saksa kirjanik Julia von Lucadou, soome kirjanik Emmi Itäranta, ukraina luuletaja Halõna Kruk, kanada-briti aktivist ja kirjanik Cory Doctorow ja läti kirjandusrühmitus Preiļi Kontseptualistid. Eesti kirjanikest osalevad lisaks päevakirjanikele Tõnis Vilu, Aapo Ilves, Mirjam Parve, Kristina Viin, Maarja Kangro ja paljud teised.

Programmist leiab lisaks uutele ettevõtmistele ka mitmeid traditsiooniks kujunenud sündmusi, näiteks raamatulaada ja noorte autorite õhtu.

Festival jõuab lõpusirgele laupäeva hommikul algava 24-tunnise kultuurimaratoniga Insomniakaton III, kus teiste seas esinevad ameerika biitpoeet ja Insomniakatoni kui sündmuseformaadi autor Ron Whitehead, ameerika luuletaja Jinn Bug, kirjanduslinna residentuuriprogrammi praegune külaline, kanada kirjanik Christiane Vadnais, läti luuletaja Ivars Šteinbergs ning eesti kirjanikud Aime Hansen, Kristel Mägedi ja FS ning päevakirjanik Merca.