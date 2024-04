Marja Unt: tänavune Prima Vista festival on mitmes mõttes enneolematu

Teisipäeval tähistatakse raamatu ja roosi päeva, mil tava kohaselt võiks iga mees kinkida naisele roosi ja naine talle vastu raamatu. Viimastel aastatel on sellest päevast saanud Tartus kirjandusfestivali Prima Vista eeltakt, mil tehakse teatavaks festivali selleaastane programm.

Raamatu ja roosi päeva traditsiooni järgitakse Eestis alates 1998. aastast. 23. aprilli tähistamine raamatu ja roosi päevana sai alguse 1930. aastatel Barcelonas, kus ühele raamatukaupmehele tuli idee suurendada kirjanduse mõju rahva hulgas, süvendada inimeste lugemisharjumust ning ühtlasi tõsta raamatumüüki – sel päeval võiks iga mees kinkida naisele roosi ning naine mehele raamatu.

Prima Vista programmijuht Marja Unt tõdes, et tänavune festival on korraldajatele mõnes mõttes enneolematu, sest see koosneb väga mitmest osast.

"Kindlasti on keskne kureeritud teemaprogramm, mis on osa Euroopa kultuuripealinna Tartu ametlikust programmist, aga sellega liituvad mitmed traditsioonilised ja vähem traditsioonilised [osad]."

Muu hulgas on tänavusel festivalil Poola eriprogramm ning toimub suur futuroloogiline kongress, mis toob teiste seas Tartusse Cory Doctorow', Lydia Sandgreni ja Halõna Kruki.

Kirjandusfestival Prima Vista toimub Tartus 6.–12. maini.