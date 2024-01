Maarja Pärtna: tahan esile tõsta looduse ja keskkonnaga tegelevat kirjandust

Maarja Pärtna on luuletaja, kelle loomingu keskmes on kliimakriis, loodushoid ja mitmeliigiline linn. Ta tegeleb tundlikult suurte oleviku- ja tulevikuküsimustega ning on kaasatud mitmesse kultuuripealinna ja Euroopa kirjanduslinnade projekti.

Linna-kirjaniku stipendium on Tartu linna ja Tartu Kultuurkapitali ühine projekt, sel aastal oli stipendiumi suurus 17 400 eurot.

"2024 on Euroopa kultuuripealinna aasta Tartus ja üks põhiteemasid on seal keskkonnahoid, kliimakriis ja see, kuidas kunstid ja kirjandus sellega suhestuvad. Maarja on neid teemasid oma loomingus pikalt käsitlenud, rääkinud liigirikkast linnast, mõtleb suurtele küsimustele, mis meid praegu ja tulevikus puudutavad, nii et valisimegi kriitiliselt tänapäeva ja tulevikku vaatava autori," põhjendas komisjoni otsust esimees Berk Vaher.

"Ma tahaksin selle aasta jooksul esile tõsta seda osa kirjandusest, mis tegeleb looduse ja keskkonnaga ja ma usun, et kultuuripealinna aasta annab selleks väga hea võimaluse," sõnas Maarja Pärtna.

"Mul on selle aasta jooksul plaanis teha kaasa paaris rahvusvahelises projektis, millest esimene on installatsioon, mis avatakse kirjandusfestivali Prima Vista raames ja neid plaane on veel. Ma ise küll väga naudin seda," ütles Pärtna.