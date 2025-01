Tartu uus linnakirjanik on Tõnis Vilu

Linnakirjaniku stipendiumi üle andnud Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et raamatuaastat on igati kohane alustada uue linnakirjaniku väljakuulutamisega. "Meil on Tartus väga palju häid kirjanikke ja nüüd juba terve hulk linnakirjanikke, kes oma tegevusega on toonud kirjanduse linlastele lähemale. Soovin ka Tõnis Vilule loomingulist aastat linnakirjaniku rollis," lisas linnapea.

Valikukomisjoni esindaja Krista Ojasaar põhjendas linnakirjaniku valikut, et Tõnis Vilu luule on värske ja mänguline. "Iga luulekogu otsekui uus lehekülg, mitte kordus, ta leiutab iga kord uue keele ja lähenemisviisi ning nihutab luule piire. Selle tunnistuseks on ka kaks korda saadud Gustav Suitsu luulepreemia – saavutus, mida ühelgi teisel luuletajal veel ette näidata ei ole. Tema luule temaatika kõnetab kaasaega vahetult ja täpselt, ta suudab kaasa haarata eri vanuses lugejaid, kuid eriti noori."

Linnakirjanik Tõnis Vilu soovis algaval eesti raamatu aastal rõhutada, et see ei ole mitte ainult raamatute aasta, vaid ka meie hingeloo aasta. "Pean kirjanduses leiduvat vaimset tuge – selle võimet meid küsima panna ja meelt avardada – enda jaoks üheks olulisimaks. Usun, et sellise puhtinimliku võtme abil on võimalik kõnetada igasugu inimesi, kooliõpilastest vanavanemateni. Soovin sellega kätt proovida."

Linnakirjanikul on selle aasta jooksul plaanis avaldada luulekogu ja tegeleda uue käsikirjaga. "Soovin käia ka rohkem Tartu koolides uuemat eesti luulet tutvustamas ja luua igakuine raamatuklubi, kus arutatakse luule üle, lähtudes vaimse tervise teemadest. Veebruari alguses osalen balti noorte kirjanike võrgustiku Circa Seven Celsius talvekoolis ning aasta teises pooles tahan olla välismaal residentuuris, et tegeleda oma tekstidega ja tutvustada seal eesti kirjandust," kirjeldas Vilu.

Tõnis Vilu on avaldanud kaheksa luulekogu, mitmed neist on pälvinud auhindu, sh kaks korda Gustav Suitsu luuleauhind ("Kink psühholoogile" ja "Kõik linnud valgusele"). Tema luulet on tõlgitud üheksasse keelde.

2025. aasta linnakirjaniku konkursil kandideeris 14 kirjanikku. Stipendiumi suurus on 2025. aastal 19 680 eurot, mis makstakse välja igakuiste võrdsete osamaksetena.

Tartu senised linnakirjanikud on olnud Kristiina Ehin (2017), Mika Keränen (2018), Vahur Afanasjev (2019), Carolina Pihelgas (2020), Juhan Voolaid (2021), Paavo Matsin (2022), Mart Kivastik (2023) ja Maarja Pärtna (2024).