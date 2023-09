Turu raamatumessil tutvustatakse ka värsket eesti kirjandust

Eesti programm Turu raamatumessil algas reedel, 29. septembil Mudlumi ja soome kirjaniku Eveliina Talvitie vestlusega, tutvustades vastselt soome keelde tõlgitud Mudlumi teosest "Tätini Ellen" ("Mitte ainult minu tädi Ellen").

Raamatumessi viimasel päeval, 1. oktoobril astub lavale aga Tiit Aleksejev, kellelt on ilmunud Hannu Oittineni tõlkes "Müürideta aed", mis on kolmas osa kirjaniku ristisõja-ainelisest romaanisarjast. Aleksejevi vestlusparteriks on Soome Kirjanike Liidu esimees Ville Hytönen.

Lisaks Aleksejevile ja Mudumile astuvad raamatumessil teiste seas lavale eesti kirjanikud Elo Viiding ja Kai Aarelaid. Tartust ja Tartu kirjandusest vestlevad pühapäeval eelmise ja selle aasta Tartu linnakirjanikud Paavo Matsin ja Mart Kivastik. Tartust kui Euroopa tuleva aasta kuluuripealinnast jagavad messil oma mõtteid Mart Kivastik ja Paavo Matsin ning Läänemere julgeolekuolukorrast vestlevad Kaja Kunnas ja Marjo Näkki.

Turu raamatumessi Eesti esindusalal müüakse messil esinevate eesti kirjanike raamatuid ning jagatakse infot eesti kultuuri, eesti keele õppimise ja Eesti seltside tegevuse kohta Soomes.

Eesti programmi on kokku pannud Eesti suursaatkond Soomes, Eesti Kirjastuste Liit, Soome-Eesti Seltside Liit ja Tuglase Selts koostöös kirjastustega. Eesti osakonnas on esindatud ka kultuuripealinn Tartu 2024, Turu Tuglase selts ja Edela-Soome Eesti keskus.