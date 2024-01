Carolina Pihelgas: kavatsen kindlasti ühe proosateose veel kirjutada

Carolina Pihelgas selgitas, et "Lõikejoon" tegevus toimub lähitulevikus ühes Lõuna-Eesti külas. "Peategelane on noor naine, kes on sinna läinud suveks, aga mitte päris suvitama, vaid ta on põgenenud manipuleerivast ja vägivaldsest suhtest," ütles ta ja lisas, et naine üritab eraldatuses uuesti iseendaks saada.

"Tegevustik toimub tõesti Nursipalu laienduse kõrval ja see laiendus on seal raamatus juba toimunud, peategelane peabki raamatus toime tulema sõjamüraga, kuhu sisse ta on sattunud, ühest küljest ta ongi põgenenud sõjast oma suhtes, aga samas sattunud füüsiliselt harjutusvälja naabrusesse, kus ta peab sõjaga toime tulema," tõdes ta.

"Raamat koosneb poeetilistest fragmentidest, siin on pigem lühikesed peatükid pigem ning selles osas sarnaneb ta minu eelmisele romaanile," mainis Pihelgas ja ütles, et "Lõikejoon" keskendub põhiliselt ühele tegevusliinile.

Pihelgas mainis, et luuletaja taust mängib mingil määral ka tema proosateoste juures rolli. "Kujundid on hästi tähtsad minu jaoks, samuti teksti intensiivsus, seega kuigi see raamat on lühike, siis pigem intensiivne ja kokku surutud," ütles ta.

"Ma arvan, et ma jätkan nii proosa kui ka luule kirjutamist, erinevad žanrid annavad erinevaid võimalusi," selgitas ta ja tõi välja, et tal on kindlasti plaanis veel üks proosateos kirjutada. "Seda võib vaadata omamoodi triloogiana, sest nii "Vaadates ööd" kui ka "Lõikejoon" räägivad vägivallast ja selle erinevatest vormidest, mind on huvitanud küsimus, miks see tekib ja miks me vägivalda normaliseerime."