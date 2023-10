Ivo Posti kastraatlauljatest: vaestele peredele oli see toona ainus lootuskiir

"Lühidalt öeldes olid kastraatlauljad sellised meessoost isikud, kellel umbes kuue-, seitsme-, kaheksa- või üheksa-aastasena eemaldati munandid ja tänu sellele tekkis veider kombinatsioon, kus neil säilisid lapse häälepaelad, aga keha kasvas suuremaks ehk siis tohutute kopsudega täiskasvanu puhus sama vile kaudu, mis oli mõeldud lapsele," selgitas kontratenor Ivo Posti ja lisas, et tänaseks ei suuda kontratenorid enam samu kõrguseid saavutada.

"Meie kopsumaht on umbes pool sellest, mis oli kastraatidel, neid võrreldi isegi ämblikutega, et keha on tohutult suur, pea on väike ja jäsemed pikad, aga seal sees on tohutu kopsumaht," sõnas Posti ja kinnitas, et operatsioon, mida kastraatidele tehti, oli samas väga jõhker. "Hinnatakse, et umbes pooled inimesed surid selle operatsiooni käigus ja päriselt edukalt õnnestus kõik umbes ühe-kahe inimesega tuhande hulgast."

"Osad maandusid lihtsalt koori või läksid vaimulikuks, aga ooperilavale päris asju tegema said üksikud, aga see oli vaestele perekondadele, kellel oli palju lapsi, ainus loterii saada haljamale oksale tänu sellele lapsele," sõnas Ivo Posti.

Kontratenor Martin Karu selgitas, et Händeli "Julius Caesari" mitmed rollid pole mõeldud ainult kastraatidele, vaid on sõbralikult kirjutatud ka kontratenoritele. "Antud ajal olid ka kontratenorid ka täiesti olemas, lihtsalt teatud põhjustel eelistati kastraatlauljaid."

Posti tõi ka välja, et oma hääle hoidmiseks on ta hetkel loobunud taliujumisest. "Eelmisest aastat hakkasin taliujumas käima igapäevaselt, vähemalt kaks minutit olen vees, aga nüüd neli nädalat ei ole seda teinud, 4. novembril on esietendus ära ja 5. novembril lähen jälle," ütles ta.

Sama kinnitas Karu, et kui üldiselt elavad lauljad suuresti samamoodi, siis esimeste külmade tuultega peavad kindlasti müts ja sall olemas olema. "Külma tõesti ei tohi saada," sõnas ta.

Saates kandsid nad ette ka Caesari aaria "Va tacito e nascosto":