Tiit Palu: "Leopoldstadt" on korraga suur ja lähedalt puudutav

Tom Stoppard kirjutas näidendi "Leopoldstadt" oma perekonnaloo põhjal. "Oma juudi juurtest ja sugulaste saatusest sai ta teadlikuks alles 60. eluaastates, sest varem oli ema soovinud teda sellest säästa. Vahetult enne sõda lahkus Stoppardi perekond Tšehhoslovakkiast ning Tom kasvatati üles Inglismaal inglise vaimus ja inglise keeles. Seega on see näidend eaka autori rännak oma juurte juurde ja soov luua üks võimalik maailm, kus tal on endalgi koht," jagas lavastaja Tiit Palu näidendi sünnilugu.

Palu sõnul on "Leopoldstadt" korraga suur ja lähedalt puudutav: suureks teeb selle teemade haare, lähedaseks ja puudutavaks perekonnalugu. Aastal 1899 algava ja 1955. aastal lõppeva näidendi keskmes on Merzide perekonna kodu Viini kesklinnas asuval elitaarsel Ringstrassel. Leopoldstadt, mis andis näidendile pealkirja, on aga ajalooline juutide linnaosa Viinis, mille elanikud 20. sajandi esimesel poolel toimunud genotsiidis tapeti või sunniti Austriast lahkuma.

"Selle perekonna elutoas peegelduvad vastu 20. sajandi olulised murdehetked. Üheksas stseenis liigume läbi kuue kümnendi. Isiklike teemade taustal keerlevad näidendis ajastute uued ideed, kunstnikud, filosoofid, teaduse uusimad sõnad. Näeme perekondlikke sündmusi, vahepeal unistatakse ja vaieldakse. Toimub taaskohtumisi, ajas tekkivaid väikseid ja lõpuks kõikemuutvaid murenemisi, põhimõttelisi arusaamatusi, ajaloo vingerpusse ning lõppematuid püüdlusi mõista ja mõtestada toimuvat. Nii vahetuvad mitmed põlvkonnad," rääkis lavastaja.

Palu sõnul on näidendi oluliseks teemaks Euroopa juutide saatus ja holokaust ning inimeste pidev usk progressi ja ränkade aegade mittenaasmisse: "Ometi need ajad naasevad, ja veel rängemal kujul. Samas on optimism vajalik ellujäämiseks."

Lavale astuvad Külliki Saldre, Riho Kütsar, Maria Annus, Ragne Pekarev, Andres Mähar, Lena Barbara Luhse, Priit Strandberg, Maarja Johanna Mägi, Ken Rüütel, Linda Porkanen, Kärt Kull, Piret Laurimaa, Merle Jääger, Ele Sonn, Oskar Seeman, Helo Kaplinski, Kaarel Pogga, Margus Jaanovits, Reimo Sagor, Helgur Rosental, Karol Kuntsel, Jüri Lumiste jt.

Autor Tom Stoppard, tõlkija Kalle Hein, lavastaja Tiit Palu, kunstnik Lilja Blumenfeld, valguskunstnik Margus Vaigur (Endla), muusikajuht Ele Sonn.