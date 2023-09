Vanemuise teatri draamajuhina jätkab Tiit Palu

Draamajuhi konkursil osales kaks kandidaati. Vanemuise teatrijuhi Aivar Mäe sõnul oli otsus raske. "Komisjoni silmis olid mõlemad kandidaadid võrdselt tugevad. Olen Vanemuise teatris töötanud ligi kuu aega ja see on selle aja kõige keerulisem otsus, sest pean komisjoni liikmena otsustama inimese töö ja tuleviku üle."

Tiit Palu jätkab draamajuhi ametis 2025. aasta suveni, lahkudes seejärel ametist enda soovil. "Minu jaoks oli oluline, et me ei teeks hooaja keskel suuri muutusi. Soovisin, et jätkaks inimene, kes on läbi aastate end selles ametis just Vanemuise teatris tõestanud. Tiit Palu soov jätkata lepingut vaid piiratud ajani on tema enda sisemine otsus," jagas Mäe.

Tiit Palu on Vanemuise draamajuhina töötanud kümme aastat. Aivar Mäe sõnul on Vanemuise draamatrupp praegusel hetkel optimaalselt komplekteeritud ja kõrgel tasemel ning kunstilise juhi otsused trupi täiendamisel on olnud väga õnnestunud. "Vanemuisel on mitmekesine draamarepertuaar, mis arvestab nii trupi suurust ja väljakutset, mille esitavad teatrile kolm mahukat saali: repertuaar on mitmekesine ja kunstiliselt kõrgel tasemel ning saalide täituvus on väga hea," rääkis Mäe.

Vanemuise teatri draamajuht vastutab draamatrupi töö kavandamise, draamarepertuaari planeerimise ja kõrgel tasemel elluviimise eest. Samuti on tema kanda ka näitetrupi arendamine. Draamajuht osaleb teatri loomenõukogu töös koos teiste loominguliste juhtidega.