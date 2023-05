Vanemuise teater annab sügispoolaastal kolm ligipääsetavat etendust

Kirjeldustõlge tähendab, et nägemispuudega inimestele kirjeldatakse sünkroontõlkeseadme vahendusel laval toimuvat, artistide kostüüme, lavakujundust – kõike seda visuaalset, milleta on raske teada, kes mida teeb, miks ja millal. Vaegkuuljatele kuvatakse lava kohale subtiitrid.

Eino Tambergi ooperi "Cyrano de Bergerac" etendus 8. oktoobri kell 16

Eino Tambergi muusika ja Jaan Krossi libreto sümbioosis sündinud ooper Edmond Rostand'i näidendi ainetel. Võrreldes Rostand'i näidendiga on ooper kontsentreeritud kolme peategelase, poeet-sõduri Cyrano, tema ihaldatu Roxane'i ja kadeti Christiani hingelisele maailmale.

Lavastaja on Vanemuise balletijuht Mare Tommingas ning muusikajuht teatri peadirigent Risto Joost.

Tom Stoppardi draama "Leopoldstadt" etendus 26. novembril kell 16

Aastal 1899 algava ja läbi viiekümne aasta kulgeva näidendi keskmes on Merzide perekonna kodu Viini kesklinnas Leopoldstadtis, mis 20. sajandi alguses oli rahvarohke juutide linnaosa. Näidend jälgib suurearvulise ja jõuka Merzide perekonna saatust läbi sõja, revolutsiooni, vaesumise, natsismi tõusu ja holokausti. See on panoraamne ajalooline draama, kus põimuvad inimsaatused, kired, armastus ja traagika.

Kaasaegse näitekirjanduse elava klassiku Tom Stoppardi uusima näidendi toob lavale Tiit Palu.

Tragikomöödia "Neljas õde" etendus 21. detsembril kell 19

Poola ühe huvitavama dramaturgi Janusz Glowacki näitemäng esitab võimaliku versiooni sellest, mis juhtus Tšehhovi kolme õega pärast seda, kui nad olid lõpuks Moskvasse jõudnud.

Näidendi toob lavale ukraina tunnustatud lavastaja ja teatripedagoog Stanislav Moissejev, kes mitmeid aastaid töötas Kiievi Ivan Franko nimelise Rahvusteatri kunstilise juhina.

Esimene ligipääsetav etendus anti Vanemuise teatris 2020. aastal. See oli draamalavastuse "Kalevipoeg" etendus. Kirjeldustõlkega etenduste korraldamise eest andis Eesti Pimedate Liit Vanemuise teatrile tiitli "Aasta tegu 2020". Ligipääsetavaid etendusi antakse Vanemuise teatris kuus korda aastas – kolm sügispoolaastal ning kolm kevadpoolaastal.