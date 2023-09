Riho Kütsar: "Leopoldstadt" näitab, et elus pole miski mustvalge

Viini kesklinnas elava jõuka perekonna saatust jälgiv "Leopoldstadt" on pooleldi autobiograafiline lugu.

"Tom Stoppard, kes on pärit Tsehhimaalt, aga üles kasvanud Inglismaal ja inglise keeles, on vana mehena vaadanud tagasi oma päritolule ja loonud sellise võimaliku maailma, kus tal ka endal on tegelasena koht," selgitas lavastaja Tiit Palu loo tausta. "Selles lavastuses on palju sügavust, palju õhku ja värve."

1899. aastal algav ja 1955. aastal lõppev draama kulgeb koos Merzide perekonnaga läbi sõja, revolutsiooni, vaesumise, natsismi tõusu ja holokausti. Lavastuse pealkiri viitab Viini ajaloolisele juutide linnaosale.

"Minu jaoks on see ühe mehe ühe isiksuse suur pikk elukaar läbi kuue aastakümne," sõnas näitleja Riho Kütsar. "See kaar näitab, et elus ei ole miski – vaatamata oludele, on need siis head või halvad – lihtne ja mustvalge. Kõik otsused, mis me teeme, neid võib vaadelda nii- ja naapidi. Selline väga sisukas ja mitmekihiline on kogu see lugu".

Autor Tom Stoppard, tõlkija Kalle Hein, lavastaja Tiit Palu, kunstnik Lilja Blumenfeld, valguskunstnik Margus Vaigur (Endla), muusikajuht Ele Sonn.

Lavale astuvad Külliki Saldre, Riho Kütsar, Maria Annus, Ragne Pekarev, Andres Mähar, Lena Barbara Luhse, Priit Strandberg, Maarja Johanna Mägi, Ken Rüütel, Linda Porkanen, Kärt Kull, Piret Laurimaa, Merle Jääger, Ele Sonn, Oskar Seeman, Helo Kaplinski, Kaarel Pogga, Margus Jaanovits, Reimo Sagor, Helgur Rosental, Karol Kuntsel, Jüri Lumiste jt.