Galerii: Vanemuises algas Tom Stoppardi näidendi "Leopoldstadt" prooviperiood

"Leopoldstadt" on Tom Stoppardi viimane näidend, milles ta jälgib ühe suure perekonna käekäiku 1899. kuni 1955. aastani.

Lavastaja Tiit Palu sõnul on selle näidendi peategelasteks Aeg ja Ruum ning inimesed, kes nendesse ilmuvad ja neist kaovad. Lavategevus toimub Viinis Ringstrassel asuva korteri elutoas, mis pakub mitmele põlvkonnale rõõme ja muresid 20. sajandi pööristes.

Lavastajat Tiit Palu võluvad Tom Stoppardi näidendi juures suur lugu ja elusad inimesed: "Stoppardil on eriline oskus panna kokku farss ja tragöödia nii, et loo tegelased on usutavad ja vaataja saab sellest inimliku puudutuse. Stoppard otsib selles loos taga oma kadunud juuri ning loob ühe võimaliku vaate oma elukäigust, kui ta poleks pidanud lapsena koos emaga põgenema Tšehhist läbi Singapuri ja India Inglismaale, mis andis talle teise keele ja identiteedi."

Lavastusele pakuvad väljakutset nii tehnilised nõuded kui ka trupi suurus, sest laval mängitakse ligi 40 tegelast. "Õnneks on meil Vanemuise trupp ja suure maja lava, millega "Leopoldstadt" võimalik on," rääkis Palu.

Draamalavastuses teevad kaasa Külliki Saldre, Riho Kütsar, Maria Annus, Ragne Pekarev, Andres Mähar, Lena Barbara Luhse, Priit Strandberg, Maarja Johanna Mägi, Ken Rüütel, Linda Porkanen, Kärt Tammjärv, Piret Laurimaa, Merle Jääger, Ele Sonn, Oskar Seeman, Helo Kaplinski, Kaarel Pogga, Margus Jaanovits, Reimo Sagor, Helgur Rosental, Karol Kuntsel, Oskar Seeman, Jüri Lumiste, Elisabeth Strandberg jt.

Lavastuse kunstnik on Lilja Blumenfeld, valguskunstnik Margus Vaigur (Endla), muusikajuht Ele Sonn ja liikumisjuht Mare Tommingas.