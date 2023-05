Aivar Mäe: ühe aastaga Vanemuises suuri asju korda saata ei jõua

Vanemuise teatri nõukogu valis aastaks ajaks teatri ajutiseks juhiks Aivar Mäe, kuna juhi leidmiseks korraldatud avalik konkurss kukkus läbi. Mäe ütles ERR-ile, et kuigi aastaga suuri asju korda saata ei jõua, on tal siiski palju mõtteid.

"Minu poole pöördus nõukogu esimees Urmas Klaas, me rääkisime-vestlesime, minu poole on pöördunud ka kunstilised juhid ja kuna 20 aastat tagasi olin ma ka Vanemuises tööl teatrijuhina, siis tuli selline hetk, tuli palve, arutasin, mõtlesin ja siis tuli ka otsus," ütles Aivar Mäe ja lisas, et aasta ajaga Vanemuise teatris suuri asju korda saata ei jõua ."Vanemuine kui kolme saali teater on niivõrd suur, et kõik plaanid tehakse paar aastat ette."

"Teater on olnud väga heades kätes, see on väga korras, saalid on täis, majanduslik seis on väga hea ning selles mõttes ma mingeid probleeme ei näe, kuid kindlasti on võimalik värsket ideed ja mõtet sisse tuua, aga see kõik omal ajal," rõhutas ta.

Põhja-Pärnu vallavanema ametit Aivar Mäe teatrijuhi töö kõrvalt ei jätka. "Vallavanema töö on 24 tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas, selle kõrvale midagi muud ei mahu," ütles ta ja mainis, et samas ta neid kaht ametikohta kuidagi kaalukausile ei paneks. "Ma ei võrdleks neid üldse, arvan, et sain siin (vallavanema ametikohal, toim.) väga head kogemust, sain tuttavaks väga heade inimestega, sain koos oma meeskonnaga arendada valda, teha valda tuntumaks, harida vallas kultuuripõldu, seega ma arvan, et oleme aastaga oma meeskonnaga väga palju ära teinud."

Samas ta kinnitas, et ohverdada ei tule midagi. "Elus ongi erinevad väljakutsed, see oli üks väljakutse, nüüd on teine väljakutse, nii ta on."

Seda Mäe hetkel veel öelda ei soovi, kas ta plaanib aasta pärast uuesti Vanemuise juhiks kandideerida. "Ärme torma ajast ette, aeg annab arutust, me peame sobituma meeskonnaga, kas meie ideed langevad kokku, see kõik nõuab aega ja pisut setitamist."

"40 aastat kultuuripõllul on kindlasti andnud mulle kogemust ja kindlasti on mul mõtteid ja ideid, mida ma avaldasin ka siis, kui ma nõukogu ees seisin, kuid need peavad jääma hetkeks kalevi alla, enne seda, kui ma pole tööle asunud, nendest ka ei kuule," rõhutas ta.