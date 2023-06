Teatrifestival Draama avalikustas programmi

Festivali programmi kuuluvad sel aastal Tallinna Linnateatri ja lavakunstikooli koostöölavastus "Tiit Pagu" (lavastaja Jaak Prints), Eesti Draamateatri "Café Théâtral" (lavastajad Karmo Nigula ja Hendrik Toompere jr), Endla teatri "Linda Vista" (lavastaja Andres Noormets), Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia lavakunstikooli "Komöödia" (lavastaja Mart Kangro), Tallinna Linnateatri "Ülestähendusi põranda alt" (lavastaja Rainer Sarnet), Eesti Noorsooteatri "Kõik ägedad asjad" (lavastaja Tanel Jonas), Reha/Pilv/Kanuti Gildi SAAL/Ekspeditsiooni "Divide et impera" (lavastaja Jarmo Reha), Saarmäel/Kanuti Gildi SAALi "Scream Box" (lavastaja Liisa Saaremäel), Nüganen/Kanuti Gildi SAALi "Müüt päeva lõpus" (lavastaja Netti Nüganen), Eva Kolditsa ja Mingo Rajandi "Elajannade" kontsertversioon, Ugala teatri "Kolm ahvi" (lavastaja Ringo Ramul) ning Ekspeditsiooni "Ainult jõed voolavad vabalt" (lavastaja Lauri Lagle).

Festivali juht ja kuraator Hedi-Liis Toome sõnas, et Draama programm on sel aastal noorte poole kaldu. "Tartusse tulevad kaks väga eriilmelist lavakunstikooli 31. lennu diplomilavastust "Tiit Pagu" ja "Komöödia", parimad noorema põlve etenduskunstnikud Liisa Saarmäel, Netti Nüganen ja Jarmo Reha. Veel noortest tegijatest on esindatud Ringo Ramul ja Priit Põldma Ugalast ning Hendrik Toompere jr ja Karmo Nigula Eesti Draamateatrist," selgitas ta ja lisas, et lisaks on mitme lavastuse raskuskese sellel aastal muusika.

Draamal etenduvatest lavastustest kuuluvad Eesti Teatri Agentuuri kureeritava Eesti kaasaegse etenduskunsti esitlusfestivali programmi ""SCREAM BOX", "Divide et impera", "Müüt päeva lõpus" ja "Ainult jõed voolavad vabalt", mida tulevad Tartusse vaatama teatrikuraatorid üle maailma ning nende lavastuste festivalietendustel on ka tõlge inglise keelde. Lisaks etendustele pannakse festivalil rõhku ka teatri mõtestamisele erinevate arutelude kaudu.