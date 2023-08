"Cafe Theatral" jõuab Draama festivalil publiku ette kirjeldustõlkega

"Idee näidata festivalil ühte etendust kirjeldustõlkega kerkis meeskonna enda seest ning otsustasime selle kohe teostada," ütles festivali juht Hedi-Liis Toome. "Saame seeläbi anda väikese panuse sellesse, et ka erivajadusega inimesed saaksid kultuuris osaleda."

Sobiv lavastus kirjeldustõlkeks valiti koostöös kirjeldustõlk Krista Fatkini ja konsultant Kai Kunderiga. "Kogu see protsess, et milline lavastus valida kirjeldustõlkesse, oli ühtaegu nii põnev kui ka keeruline. Esmalt pidi lugema kõikide lavastuste tutvustused läbi, siis esietenduste videosalvestusi kuulama-vaatama ning siis tõlgiga koos natuke pead murdma, et mida võtta või mida jätta," sõnas Kunder.

Tema sõnul sai määravaks päris mitu asja. "Näiteks mõni lavastus oli väga kunstipärane ja visuaalne, aga pole mõtet valida tükki, kus kogu idee tuleb ainult tänu kirjeldustõlkele esile," selgitas ta ja lisas, et oli ka neid lavastusi, kus teema väga kõnetas, läks otse südamesse, kuid tekst ja tegevus olid nii tihedad, et sinna vahele poleks mitte mingi valemiga kirjeldus mahtunud. "Kirjeldustõlke üks kuldreegleid on, et me kunagi ei kirjelda näitlejate teksti peale, lavastus peab alati jääma primaarseks."

"Café Théatrali" keskmes on ühe südalinna kelder, kus kogunetakse igal õhtul, et end avada laulu ja muusikaga. Lavastuse idee autorid ja lavastajad on Karmo Nigula ja Hendrik Toompere jr, dramaturg Andrus Kivirähk, laulusõnade autorid Laur Lomper, Andrus Kivirähk, Kairi Kruus, Teele Pärn, Vaiko Eplik, Ülle Kaljuste ja Karmo Nigula, lavastuse kunstnik on Illimar Vihmar. Mängivad Viire Valdma, Ülle Kaljuste, Hilje Murel, Teele Pärn, Tõnis Niinemets, Tõnu Kark, Rein Oja, Raimo Pass, Laine Mägi, Karmo Nigula, Hendrik Toompere jr. Laval on ka bänd koosseisus Kristjan-Robert Rebane, Madis Muul, Marten Altrov ja Ahto Abner.

Draama festival toimub Tartus 2. kuni 10. septembrini.