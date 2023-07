Tartus avatakse vabaõhufilmide festival

Esmaspäeval kell 22 algava avatseremoonia järel jõuab esimest korda Tartuffi ajaloos ekraanile tudengifilm, Franz Malmsteni draama "Üle piiri".

"Üle piiri" on 20-minutiline linateoses, kus selle peategelane, Peipsi järve ääres elav kalamees Jakop, peab otsustama, kas võimude eest põgenevate inimeste petmisega teenitud raha kaalub üles südametunnistuse puhtuse.

Üks viimase aja paremaid Eesti tudengifilme, mis valmis Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi filmikunsti eriala teisel kursusel, põhineb Martin Alguse novellil "Põgenikud" ja selle peaosas on Jaan Rekkor.

"See on film, mis kõnetab praeguses geopoliitilises olukorras ilmselt rohkem, kui me seda tehes oleks osanud arvata," ütles Malmsten, kes seda koos produtsent Henry Laasaluga Tartus esitleb.

Sama päeva õhtul kell 23 järgneb Michael Manni klassikalise kriminaalpõneviku "Pinge" seanss.

Kokku linastub 31. juulist kuni 5. augustini toimuval festivalil 20 filmi, mis käsitlevad armastuse kõikvõimalikke variatsioone. Esindatud on viis kontinenti ja sellised eksootilised riigid nagu Mongoolia, Tšiili ja Maroko. Festivali ajaks paigutatakse Raekoja platsile veidi üle 1000 tooli ja 128 ruutmeetri suurune ekraan.

Kõik seansid on vaatajatele tasuta ning lisaks vabaõhukinole saab filme näha Tartu Elektriteatris.

Tartuff on Baltimaade suurim vabaõhufilmifestival, mis leiab aset juba 18. korda.