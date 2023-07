Osa Inglismaal valmivast filmist "Salajane rahvatantsija" filmitakse Eestis

Filmi "The Secret Folkdancer" režissöör Teele Dunkley on pärit Pärnumaalt, rahvatantsulembesest perest. Filmi idee tekkis Dunkley'l Inglismaal elades. Seal kohtas ta sõpru, kes tegelesid rahvatantsuga, kuid varjasid seda teiste eest, sest taolise hobi üle kiputi nalja tegema.

"See oli hästi ammu, 2005. aastal. Mõtlesin, et sellest saaks väga huvitava filmi. Et keegi varjab sellist asja, mille üle me oleme nii uhked, aga mujal on selline arusaam. Õpetasin eelmisel aastal Inglismaal oma lapse klassile rahvatantsu ja neile meeldis see väga. Minu lapsel tekkis nii veel suurem uhkus Eesti üle, lisaks suurenes huvi keele ja kultuuri vastu," sõnas Dunkley.

Eesti võtted on tänase päevaga läbi. Filmis mängib ka Eesti näitlejaid, üks neist on Reimo Sagor. "Mina mängin tegelast, kelle nimi on Kristo – tema on peategelase Reinu isa. Isa läheb välismaale tööle, poeg aga emaga Inglismaale," rääkis Sagor. Kristo abikaasa Mary rollis on Suurbritannia näitleja Ria Lina. Eesti rahvatants on talle väga meeldima hakanud. "Mulle meeldib rahvatants. On muljetavaldav, kuidas erinevad grupid, kes pole varem isegi kohtunud, töötavad koos. See on ilus," nentis Lina.

Filmi rahvatantsupidu kujutavad stseenid võeti üles Pärnumaal, Lindil.