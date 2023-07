Loksal esilinastub restaureeritud 1930. aasta suurfilm "Kire lained"

5. augustil esilinastub Loksa linnaväljakul Vladimir Gaidarovi lavastatud esimene Eesti-Saksa ühisfilm "Kire lained". Film on Rahvusarhiivi filmiarhiivis digitaalselt restaureeritud. Nüüd jõuab kinolinadele arhiiviotsingutes leitud originaalheli ning uue algupärase helisaatega varustatud versioon.

Osaliselt Loksa ümbruses ja Hara saarel üles võetud "Kire lained" (1930) oli sõdadevahelise perioodi Eesti üks suurejoonelisemaid linateoseid ja esimene välismaise partneriga kaastoodetud film. Selle salaviinaärist ja palavast armastusest kõneleva suurfilmi peategelasi kehastasid Ukrainas Poltavas sündinud südametemurdja Vladimir Gaidarov ja Kesk-Euroopa filmiilmas parasjagu laineid löönud kaunis sloveenia filmitäht Ita Rina. Eesti lavatalentidest astusid filmis üles Hugo Laur, Ants Eskola ja Robert Rood, nende kõrval said massistseenides osaleda nii kohalikud piirivalvurid kui piiritusevedajatena ka Loksa ümbruse elanikud.

Eesti kinodes linastus "Kire lained" tummfilmina, ent välisturgudel, näiteks Saksamaal, Taanis ja Argentinas, levitati seda juba helifilmina. Filmi heli peeti pikka aega kadunuks, kuid restaureerimise eeltöö tõi kaasa ootamatu avastuse. Rahvusarhiivi filmiarhiivi direktori Eva Näripea sõnul oli helisalvestise leidmisel abiks Rahvusvahelise Filmiarhiivide Föderatsiooni (FIAF) liikmete koostöö: "Küsisime filmi kohta kõigi maade arhiividelt, kus meie teadmiste kohaselt filmi näidati ja Taani kolleegide abil leidsimegi sealsest arhiivist kirjed "Kire lainete" kohta, ent üllatusena oli tegemist mitte filmi pildireaga, vaid selle juurde kuuluva helisalvestisega šellakplaatidel, mida me leida ei lootnud," rääkis Näripea.

Taani filmiarhiivis oli algsest kaheksast heliplaadist säilinud neli. Filmi originaalnegatiiv on samuti hävinud, kuid Rahvusarhiivi filmiarhiiv talletab ühte "Kire lainete" Eestis linastunud 35 mm nitropõhimikul positiivkoopiat, teadaolevalt ainsat omataolist kogu maailmas. Nüüd on filmist valminud 4K resolutsioonis digitaalselt restaureeritud verisoon, millele on lisatud nii säilinud originaalheli kui ka 2023. aastal Cornelius Renzi komponeeritud muusika.

"Kire lained" esilinastub koostöös Tartu Elektriteatriga Loksa linnaväljakul (Tallinna tn 32) 5. augustil kell 22.00 tasuta vabaõhuseansil.