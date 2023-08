"Kire lainete" digitaalsed restaureerijad: film on hästi säilinud

Flm räägib brasiilia kirjanikust, kes otsib ainest oma uue romaani jaoks. Selle ainese leiab ta salakaubanduse valdkonnast: kirjanik imbub salaviina kaubitsejate jõuku, kus kohtub noore neiuga ning armub. Film lõpeb õnnelikult. "Kire lained" on filmitud 1930. aasta juuni lõpus Tallinnas ja Põhjarannikul. Võtetel said osaleda ka kohalikud, kes olid statistid või piirivalvurid.

Filmi restaureerijad peavad esmalt dokumenteerima säilinud filmirullide üldisema seisu, seejärel tuleb kaheksal rullil olev film konserveerida. "Kontrollime liitekohti, puhastame neid lokaalselt ning kontrollime ka näiteks filmirulli kokkutõmbekohti," rääkis filmiarhiivi asedirektor Kadi Sikka ning lisas, et üdiselt on rullid hästi säilinud.

Sikka sõnul on nitrotselluloosist filmilintide levinum lagunemise kahjustus hüdrolüüs. "See tähendab, et rull on saanud kas liiga palju niiskust või kõrget õhutemperatuuri," sõnas Sikka ning lisas, et lindi seisukorda mõjutab ka niiskuse ja temperatuuri liigne kõikumine. Edasi läheb filmirull puhastusmasinasse ning seejärel suurde skännerisse, mis vana filmi tänapäevasteks failideks digiteerib.

Digiteerimisspetsialist Mari Armei sõnul tuleb filmirulle hoolikalt puhastada. "Kuna tegu on niivõrd vana filmiga, siis on siin ka igasuguseid muid, näiteks projekorist tulnud vigastusi," kirjeldas Armei. Tema sõnul tulevad aja jooksul tekkinud kahjustused väga tihti välja just heledamates kohtades. "Kahjustused võivad tulla avatavasti ka sellest, et film on väga mitmeid kordi projektoritest läbi käinud," nentis Armei.

Kuna film on poolteist tundi pikk, võtab puhastusprotsess aega mitu kuud. "Praegu olen seda teinud üle kahe kuu: lisaks puhastamisele me ka kadreerime, stabiliseerime, teeme värvikorrektsiooni," kirjeldas Armei ning lisas, et igaüks neist on nagu eraldi etapp. Armei hinnangul on digitaalse restaureerimise eesmärk teha võimalikult vähe, aga samas nii palju, kui on autentsuse tagamiseks vajalik. Kaks kuud filmiga töötnud Armei hinnangul on tegu ägeda linateosega.

Eestis näidati "Kire laineid" tummfilmina, kuid Saksamaal, Taanis ja Argentiinas heliga. Uurides teiste riikide filmiarhiividest, leiti Taanist hulgaliselt helimaterjali. "Leidsime Taanist neli 16-tollist muusikaga šellakplaati," rääkis Sikka ning lisas, et need plaadid digiteeriti ära Berliinis selle aasta alguses.

Üks filmi pealtegelatest on toonane Sloveenia iluduskuninganna Ita Rina. Kuulus näitlejatar lõi filmi linastumise eelselt laineid Saksamaa ja Tšehhoslovakkia filmides. Restaureerijate sõnul tuli Rina esilinastuse ajaks Tallinnasse ja sellest on ajakirjanduslikke teateid, kuidas rahvamassid tekitasid kesklinnas segadust.

"Kire laineid" saab näha sel laupäeval Loksal toimuval eriseansil.