Eesti tummfilmid linastuvad esmakordselt vanade filmide Cannes'i festivalil

Ekraanile jõuavad täispikad mängufilmid "Noored kotkad" (Theodor Luts, 1927) ja "Kire lained" (Vladimir Gaidarov, 1930), Johannes Pääsukese "Karujaht Pärnumaal" (1914) ja "Retk läbi Setumaa" (1913), jantlik lühilugu "Laenatud naene" (1913) ning Eesti esimene animatsioonfilm "Kutsu-Juku seiklusi" (Voldemar Päts ja Elmar Jaanimägi, 1931). Üksiti on see esimene kord, kui Eesti filmipärand Pordenone publiku ette jõuab.

SA Ajaloomuuseumi filmimuuseumi juhataja Maria Mangi eestvedamisel ja tihedas koostöös Rahvusarhiivi filmiarhiiviga valminud programm annab hea ülevaate Eesti filmikunsti ja -tööstuse esimestest sammudest ja saavutustest. "Võimalus olla nii mainekal festivalil esindatud eriprogrammiga annab põhjust tõdeda, et Eesti varane filmipärand on täieõiguslik ekspordiartikkel. Jah, lapsekingades tehtud, kuid nähtavalt eripalgeline, et äratada huvi filmipärandi tõsihuviliste seas. Südamest loodan, et nende linastustega viime täide ka Eesti esimeste kinoentusiastide endi unistuse rõõmustada mitmepalgelist rahvusvahelist kinopublikut", kommenteerib Mang.

Le Giornate del Cinema Muto on maailma kõige kõrgetasemelisem tummfilmidele pühendatud festival, mida külastab igal aastal tuhatkond filmieksperti ja -entusiasti üle terve maailma. Festivali peetakse ka omamoodi arhiivifestivalide Cannes'iks.