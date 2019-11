20/20 filmifestivali korraldaja: tummfilmides on teistsugune näitlemisstiil

Tartu kirjanduse maja saalis ja uues kultuuriklubis Salong näidatava kinoprogrammi muudab elavamaks ja ainulaadsemaks artistide otse-esituses loodav saatemuusika, vahendas "Aktuaalne kaamera". Kogu programmiga seotakse 1920. aastaid tulevate 2020. aastatega.

Festivali korraldaja Ants Siimu sõnul on tummfilmis on suuresti jäädud 1920. aastate stiili juurest, sest see oli kõrghetk, kui neid tehti palju ja sellesse investeeriti. "Tummfilmides on näitlemisstiil võib-olla teistsugune, tuleb miimikaga rohkem edasi anda kui tavaliselt näideldes," tõdes ta ja kinnitas, et vahel on huvitav tavafilmide kõrvale ka tummfilme vaadata. "Saad jälgida näitlejate miimikat ja nende väljendus tuleb võimsamalt esile."

20/20 filmifestivali programmis on muuhulgas Eesti filmid "Laenatud naene", "Karujaht Pärnumaal", "Tšeka komissar Miroštšenko", "Noored kotkad" jpt.