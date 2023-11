Filmifestival 20/20 võtab sel korral fookusesse ulmefilmid

Festivali üks eesmärk on luua mõtteline sild saja aasta taguse ja tänases ühiskonna vahel. "On hämmastav, kuidas saja aastaga on väljakutsed ja teemad täpselt samad. Loominguliselt inspireeris mind see, et hoolimata globaalsetest ummikutest maailmas, on argised teemad inimeste jaoks samad, mis 1930. aastatel," sõnas festivali korraldaja Triin Pikk.

Sündmus on pühendatud kinokunstile, muusikale ja kirjandusele. Linastusele tuleb neli filmi: USA fantaasiafilm "Kadunud maailm" (1925), mida helindavad Taavet Niller ja Tõnis Kirsipu, romantiline fantaasiafilm "Rauge surm" (1921), mille taustal pakub muusikalise elamuse DEW8, teaduslik dokumentaalfilm "Meie taevakehad" (1925), mida helindab Tartu elektroonilise muusika duo Varjur ning Saksamaa ulmeklassika "Metropolis" (1927), mida helindab pianist ja helilooja Kirke Karja.

Džasspianist Kirke Karja leidis Metropolise juba 2013. aastal Hollandis, kui ta pidi õpingute ajal ühele stseenile muusikat looma. "Metropolise puhul köidab mind mingi jõuetuse ja sünguse vorm või kuju, mida ma pole ühegi teise filmirežissööri töödes näinud. Miks võiks vaadata sajandivanuseid tummfilme? Visuaalne keel on tänapäevaste filmidega hoopis teistsugune ning kuna muusika sünnib kohapeal, on huvitav jälgida, kuidas heli filmi mõjutab," sõnas Karja.

Sel aastal avatakse esimest korda festivalil ulmeulma töötuba, kus huvilised saavad luua Tartu Elektriteatri juhendajate nõuannete järgi oma ulmefilmi. Korraldusmeeskonna tuumiktiimi kuuluvad peakorraldaja Triin Pikk, kirjanik Berk Vaher ja tehniline produtsent Ants Siim.