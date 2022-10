20/20 filmifestival võtab sel sügisel fookusesse õudus- ja õõvafilmid

Kolm päeva kestva festivali jooksul tuuakse publiku ette kolm 1920. aastate Euroopa õõvafilmi, mida helindatakse kinosaalis otse live-muusikute saatel. Filmide järel loevad spetsiaalselt filmidele loodud uudisloomingut Eesti kirjanikud Paavo Matsin, Meelis Friedenthal ja Maarja Pärtna.

Festivali peakorraldaja Triin Pika sõnul on üks eesmärke luua sild ja dialoog saja aasta taguse aja ning tänase ühiskonnaga. "On hämmastav, kui muutumatud on teemad täna ja sada aastat tagasi. Loomingulises meeskonnas inspireeris meid see, et hoolimata globaalsetest väljakutsetest Tartus, Euroopas ja mujal maailmas on igapäevased väljakutsed ja isegi temaatikad samad, mis perioodil 1920.–1930. Filmid, mida me publikuni toome, on olnud sajandi vältel maailmas muusikute ja kirjanike inspiratsiooniks erinevatel aegadel. Festival annab võimaluse siinsetele loojatele suhestuda sajandi taguste teemadega ja neid endi jaoks mõtestada."

Sündmus on pühendatud kinokunstile, muusikale ja kirjandusele. Linastusele tulevad kolm filmi: Saksamaa õõvafilm "Dr. Caligari kabinet" (1920), Suurbritannia film "Dr. Jekyll ja Mr. Hyde" (1923) ja Prantsuse õõvaklassika "Usheri maja langus" (1928).

"Dr. Caligari kabinetti" (1920) helindab impromüratrio Punkt Nihu, mille koosseisus on Taavi Kerikmäe, Theodore Parker ja Roomet Jakapi. "Dr. Jekyll ja Mr. Hyde'i" muusika eest vastutab Kulno Malva ja Prantsuse õõvaklassikat "Usheri maja langus" helindab Hello Upan. Spetsiaalselt filmidele loodud kirjandusteostest loevad loomingut ette Tartu linnakirjanik Paavo Matsin, Meelis Friedenthal ja Maarja Pärtna.

Festivali saadab lisaprogramm peo, filmiviktoriini ja Tartu Linnamuuseumi korraldatava Tartu õõvaekskursiooniga.