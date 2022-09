Galerii. Algas 79. Veneetsia filmifestival

Festivali esimesel õhtul Sala Grandes ajaloolises Palazzo del Cinema hoones pälvis Catherine Deneuve festivali Kuldlõvi elutöösaavutuste eest, tema järel pidas sarnaselt Cannes'i filmifestivalile maikuus video vahendusel kõne Ukraina president Volodõmõr Zelenski, vahendab Deadline.

Zelenski märkis, et Venemaa sissetung tema koduriiki ei ole õudusfilm, mis saab 120 minuti järel läbi, vaid on tähendanud 189 päeva kestnud sõjategevust Ukrainas. Ta märkis, et Venemaa "kolmest stseenist koosneva madalalaubalise süžee" eesmärk on panna maailm sõjaga harjuma, seda unustama ja sellele selga pöörama.

"Selline asi ei tohiks kunagi saada reaalsuseks," ütles ta. "Kultuuritegijad, filmilavastasjad, produtsendid, näitlejad ... kõik ühe ja sama pere liikmed, teie seisukoht on oluline. Teie hääl loeb. Teie sõna kannab." Zelenski lisas, et vähim, mida nad teha saavad, on olla häälekas.

Pärast Zelenski kõnet tutvustati Veneetsia filmifestivali žüriid, mille president on tänavu Julianne Moore, ning esilinastus festivali avafilm – Noah Baumbachi "White Noise", mis teenis välja 2,5-minutilise seisva ovatsiooni. Filmis astuvad üles Adam Driver, Greta Gerwig ja Don Cheadle. "White Noise" jõuab kinodesse novembri lõpus.

79. Veneetsia filmifestival kestab 10. septembrini.