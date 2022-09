Nädalavahetuse menukaim film Eesti kinodes oli "Pilet paradiisi"

Lõppenud nädalavahetuse menukaim film Eesti kinolevis oli "Pilet paradiisi" ("Ticket to Paradise"), mis kogus avapäevadega 8845 külastust.

Esikolmikus jätkasid samanimelisel menuraamatul põhinev "Kus laulavad langustid" ("Where the Crawdads Sing") ja Elmo Nüganeni lavastatud "Apteeker Melchior. Viirastus", mis kogusid mõlemad sama palju külastusi – 3394. "Kus laulavad langustid" on nüüd kokku kogunud 30 489 külastust, "Apteeker Melchior. Viirastus" 65 556 külastust.

Samuti jõudsid edetabelisse animafilmid "Marmaduke", mis kogus 3336 külastust (kokku 7529 külastust) ja "Ninakaru Koaati" ("Koati"), mis kogus avapäevadega 1727 külastust.

Seitsme populaarsema linateose hulgas jätkasid õudusfilm "Orb: esimene ohver" ("Orphan: First Kill"), mis kogus 1233 külastust (kokku 4357 külastust) ja romantiline draama "Pärast. Kaua ja õnnelikult" ("After Ever Happy"), mis kogus 1146 külastust (kokku 5014 külastust).