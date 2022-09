Ühe minuti film | Eric Romero "Luu ja nahk"

Õudusfilme tehakse Eestis arva, seega on rõõm, et minutifilmide hulka on sattunud üks värske kõhedik.

Kuivad huuled. Katkised küüned. Väljalangenud juuksed. Sinikad. Me näeme ainult Maimu kehaosasid, kuid kuuleme teda lugemas meeleheitlikku palvet: "Ma olen sinust tugevam, sa ei saa minust võitu." Naine võitleb nähtamatu olemusega ja üks on kindel - ta on võitlust kaotamas. Veidi hiljem istub Maimu voodiserval. Ta keha on väsinud ja katki. Ta hoiab toitu täis taldrikut ja üritab end sööma sundida, kuid deemon ei luba tal seda teha.

"Luu ja nahk" on personaalne õudusdraama, mis kasutab žanrile omaseid võtteid, et rääkida sageli piinarikkast reaalsusest, mis on põhjustatud vaimsetest probleemidest ning eelkõige söömishäirest.

Režissöör Eric Romero, stsenarist Sabina Torres, produtsent Mirjam Teiss, operaator-lavastaja Julia Astok, kunstnik Elo Emers, kunstniku assistent Martin Lauri, grimmikunstnik Jennifer Õun, helikunstnik ja muusika Margaryta Kulichova, monteerija Joséfa Celestin, värvimääraja Julien Kai. Osades Liisa Jaakson (tüdruk), Loviise Kapper (jutustaja).