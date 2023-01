EFI ühe minuti filmide konkursi teema on tänavu "Märk ja meel"

Eesti Filmi Instituut korraldab taaskord ühe minuti filmi ideekonkursi, kavandite esitamise tähtaeg on 1.veebruar. Konkursi teema on sel aastal "Märk ja meel".

"Ühe minuti filmide konkurss on varasemalt toimunud kolm korda teemadel "Digiaasta", "Keel ja keskkond" ja "Keha ja keel". Loominguline tõlgendus teemale "Märk ja meel" on vaieldamatult autoripoolne vaatenurk ümbritsevale elule, kuid jätkuvalt on hindamisel oluliseks mõõdupuuks filmi kasutamise sobivus haridussüsteemis ehk selle sidumise võimalikkus õppes ainekavaga" kinnitab konkursi eestvedaja Mikk Rand.

Konkursile laekunud ideede seast valib Eesti Filmi Instituudi ekspertidest koosnev žürii kuni 15 filmiideed, millele on tagatud 1200 eurone toetus, mis on 20 protsendi võrra suurem kui eelnevatel aastatel. Žürii võib valida vähema arvu võidutöid, kui ideekonkursi tingimustele vastavaid kavandeid on vähem kui 15.

Konkursi idee peab mahtuma ühele A4 leheküljele (kuni 2500 tähemärki) ning kirjeldab filmi sisu, kasutatavaid tehnikaid, valitud filmiliiki ning muud, mida konkursil osaleja peab vajalikuks ära märkida ning mis tema töö erakordsust esile toob. Üks inimene võib esitada maksimaalselt kolm filmiideed ja need tuleb esitada üksteisest eraldi. Konkurss on anonüümne ehk filmiideede avamisel ei tea žürii, kes selle taga toimetama hakkab.