Ühe minuti film | Edina Csüllögi "Jõgi. Kõrb. Mägi"

Režissöör Edina Csüllög selgitas, et see oli tema esimene animatsioon režissöörina. "Oli uskumatu mõistmine, kui sügav üks kaader võib olla," tõdes ta ja selgitas, et loo taga on 2000 kaadrit läbielamisi. "Sain aru, et see katse on suur väljakutse isegi professionaalsele näitlejale, seega oli mul suur õnn avastada Mari Viiardi sügav ja ehe talent, mis suutis täielikult luua ja väljendada minu visiooni."

Idee ja režissöör Edina Csüllög, stsenarist Anti Naulainen, operaator Urmas Reisberg, helikujundus Vootele Ruusmaa, näitleja Mari Viiard.