Ühe minuti film | Ivar Murd "Seljad"

ERR-i kultuuriportaal vahendab ka sel aastal värskeid ühe minuti filme, sel korral on valikus 15 erinevat lühilugu. Sarja avab Ivar Murdi "Seljad", mis on pandud kokku ERR-i arhiivimaterjali põhjal.

Mis loom see on, kes Eesti telekaadreid nõnda luusib? Mis saaki ta jahib? Kuhu ta läheb? Mismoodi nad paljunevad? On nad ohus? Seljad! Loodusdokumentaalfilm teleselgadest.

Režissöör Ivar Murd, monteerija Ivar Murd, helilooja Ave Vellesalu-Murd, jutustaja Margus Saar, osades Jorg Braun, Laura Kalam, Merit Maarits, Ave Vellesalu-Murd, Kaspar Viira.