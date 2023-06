Ühe minuti film | Marko Lillemägi "Massipsühhoos"

Marko Lillemägi värske ühe minuti film "Massipsühhoos" viib meid häirivalt tuttavlikku düstoopiasse, mis on kantud ideest "vaadata, mitte mõelda".

Minutifilm "Massipsühhoos" vaatab läbi kaamerasilma grupiteadvuse olemust. Käsk on vanem kui meie ja kui teised käsku täidavad, siis kes on üks indiviid, et sellele vastu vaielda.

Režissöör Marko Lillemägi, operaator ja monteerija Ranno Kasemaa, produtsent Liina Särkinen, assistendid Säde Sibul, Sonja Sepping, Kreete Aer, osatäitjad Jan Gebruk, Ela Vood, Iiris Õunpuu, Ankur Sharma, Ants-Kristjan Masing, Ariana Selivanova, Carmen-Eliis Trell, Getter Kasemaa, Iiris Treial, Juta Jõeäär, Kristo Klausson, Kusti Sula, Marelle Vaino, Maria Lippus.