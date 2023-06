Ühe minuti film | Krista Jutt "Äratundmine"

Märgid on selleks, et me saaksime midagi meelde jätta ja ära tunda. Märgiga tähistatu omandab tähenduse. Logo eesmärk on sulle meelde tuletada, et seda ettevõtet sa usaldad ja seda kaupa sa tahad.

Me kulgeme läbi omavahel võistlevate märkide maailma, kus märgi sügavam tähendus jääb tihti arusaamatuks.

Režissöör Krista Jutt, produtsent Krista Jutt, stsenaristid Krista Jutt ja Dmitri Kopljakov, operaator Ants Tammik, monteerija Krista Jutt, tootjafirma Terendus.