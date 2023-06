Ühe minuti film | Edina Csüllög "Pilvemuinasjutud"

"Pilvede vahtimine on kõikidel ühine tegevus. Ma pole ühtegi inimest näinud kes pole seda elus teinud. Alati on meeldinud mul pilvi vaadata ja arutada lastega, mida me näeme. See on tore viis puhata ja mõtiskleda koos," selgitas Edina Csüllög.

Idee ja režii Edina Csüllög, stsenarist Anti Naulainen, operaator Tõnu Kilusk, helikujundus Vootele Ruusmaa, osades Mehis Reisberg, Ants Noe Kilusk, Leopold Kund.