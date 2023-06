Ühe minuti film | Len Murusalu "Leid"

"Leid" valmis Len Murusalu 2023. aasta jaanuaris kirjutatud luuletuse põhjal, mis sobis EFI ühe minuti filmi konkursi kontseptsiooniga "Märk ja meel". Tegemist on Murusalu esimese avaldatud ja laiema publikuni jõudva luuletusega.

Loo keskmes on Rändaja, kes võõrsilt õnne otsides leiab selle hoopis kodumaalt teda ootavate sõprade keskelt. Rändaja on Murusalu loomingus läbiv motiiv ja "Leid" on visuaalselt sarnase ülesehitusega tema 2011. aastal alustatud fotoseeriale "Otsides Kuldajastut" ("Search for the Golden Age").

Autor-režissöör Len Murusalu, operaator Tauno Novek, montaaž Tauno Novek ja Len Murusalu, originaalmuusika Len Murusalu, Riho Kall, Kaisa ja Laht. Filmis osalesid Len Murusalu, Riho Kall, Kaisa Laht, Kairit Krass, Oliver Soomets, Lumi Soomets, Sumeri Soomets.