Ühe minuti film | Urmas Nimetu "Kanamaski"

Mäletate, et veel mõni aeg tagasi oli koroonaviirus? Ja et tehti ka koroonafilme? Noh, kui olite juba jõudnud unustada, siis Urmas Nimeti ühe minuti film "Kanamaski" tuletab selle igati meelde.

"Filmi idee sain oma lapselt, kes kõige sügavamal pandeemiaajal õppis rääkima, alustades "ga-ga-gaa!" häälitsustega. See tundus hea silp, millega ka koroona-paroole ära õppida," selgitas Urmas Nimetu ja lisas, et esitas idee ühe minuti filmide konkursile, kuid tema üllatuseks ei jäänud see žürii sõelale. "Arvasin, et ju siis ei ole nii naljakas ja unustasin sahtlisse. Aasta hiljem saatsin idee uuesti teele, ehkki kõhklesin, kas koroona-naljadest kõigil juba tüdimus pole. Seekord valiti välja ja tuli ära teha."

Idee Urmas Nimetu, režissöörid Sveta Bogomolova ja Urmas Nimetu, kunstnikud Sondra Lampmann ja Erik Alunurm, animeerija Dashka Dementeva, muusika ja heli Karl Petti, kana hääl Laura Niils.