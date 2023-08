Pildid: Võrus Kanal galeriis avati Ave Vellesalu-Murdi näitus "Tipptund"

"Vaadeldes kõrbe tühjuse, kaduviku ja igavese teekonna metafooridena, võib teost näha raskuste ületamise pideva ja alatise püüdlusena," sõnas Vellesalu-Murd. "Järjepidevalt negatiivset energiat vaigistades tekib viimaks vaimne seisund, kus kogutud emotsioonidest pikalt pulbitsenud painatus ei jäta ruumi ratsionaalseks lahenduse otsimiseks ja meeleliseks vabanemiseks. Nii liiguvad eksinult üksteisega kokku põrgates akvaariumi ebaloomulikus repressiivsuses põõsad, mille naturaalne kulg peaks olema juurte küljest priiks saades kaugustesse kadumine."

"Tipptund" on ruumiinstallatsioon, kus külastajast saab peamiselt vaatleja. Liikuvate põõsaste keskel koha leidmine on väljakutse, kuid füüsiline piirang annab ruumi mõtetele ja kognitiivsele kogemusele. Vellesalu-Murdi sõnul on mõtete kontrollimine pingutav, kuna see nõuab kontsentreerumist. "Tugeva keskendumise vajadus muudab selle tegevuse väsitavaks. Mõtlemist kontrollides avastad, kui palju kaasneb vajaliku infoga ka asjasse mittepuutuvaid mõtteid. Mittevajalik kerkib üles automaatselt, ega allu tavalisele kontrollile," lisas ta.

Ave Vellesalu-Murd on Raplast pärit multidistsiplinaarne kunstnik, kes elab ja töötab Tallinnas. Enda teostes loob kunstnik enamasti liikuvaid ruumiinstallatsioone, põimides viimastega video ja heli. Materjalidest on esikohal looduslikud elemendid, mille kooslusel valmivad tehislikud ruumikogemused.

Vellesalu-Murd on õppinud kaasaegset kunsti Eesti Kunstiakadeemias ja täiendanud end Helsingi Kunstiakadeemias. Ühtlasi on ta duo Vera Vice kaasasutaja ja liige.

Näitus jääb avatuks 7. oktoobrini.