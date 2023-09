Võru kaasaegse kunsti galerii Kanal lõpetab tegevuse

Galerist Mari Škerin sõnas, et kahe aastaga pole nad kohalikule omavalitsusele ära tõestanud, et nende olemasolu kultuurimaastikul on oluline. "Linnast väljaspool on Kanal galerii nimi võrdlemisi levinud ja kunstnikest on meil piltlikult öeldes järjekord ukse taga, sest huvi Kanal galeriis näitusi korraldada on suur," kinnitas ta.

"Kinnipanek oli päevakorras ka eelmise aasta lõpus, mil Eva Mustoneni ja Elīna Vītola näituseavamisele oli kutsutud inimesed eelteatega, et see võib olla viimane. Nagu iga mõnda aega tegutsenud ettevõtmisega, siis ka Kanal galerii tegemisi on hakatud ajaga iseenesestmõistetavalt võtma. Inimestele läheb korda galerii käekäik, kuid reaalsuses see väga välja ei paista, sest külastajanumbrid on endiselt väga väikesed ja näituseavamistel käivad kohal sõbrad, pere ja kohalik kunstiskeene, keda Võrus just massiliselt pole," rõhutas Škerin.

Galerii asub Liiva-ATE loomemaja keldrikorrusel garaažikanalis. Kanal galerii nimi tuleneb ruumi funktsionaalsusest, kuna varasemalt on seda kasutatud autoremonditöökojana. Galeristi sõnul on seni tulnud ettevõtjast majaomanik vastu nende mõttele teha pausi galeriipinna üüri küsimise osas või vähendada rendi kuutasu. "Samuti on ta osalenud Liiva-ATE juhatuse koosolekutel, kus on alati pakkunud välja võimalikke lahendusi."

Kahe aasta jooksul võõrustas Kanal galerii kokku 15 eri näitust. Näituseprogrammis osalesid Peeter Laurits, Regina-Mareta Soonsein, Marko Mäetamm, Herkki-Erich Merila, Marge Monko, Laura Kuusk, Sten Eltermaa, Kertu Rannula, Varvara & Mar, Karel Koplimets, Eva Mustonen & Elīna Vītola, Kaisa Eiche & Kadi Estland, Sidney Lepp, Sille Kima (koos Weronika Zalewska & Karolina Janulevičiūtėga) ning Ave Vellesalu-Murd.

Kuni 30. septembrini saab galeriis näha Ave Vellesalu-Murdi installatiivset näitust "Tipptund".