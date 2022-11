Galerist Võru uuest loomemajast: tahtsime luua kohta, kuhu tuua noori kunstnikke

"Liiva-ATE on Võrus asuv loomemaja, mis koosneb erinevatest kunstistuudiotest, kus tegutsevad igasugused loomeinimesed. Siin asub ka Kanal Galerii, mis on keldrigalerii, kus näitame kaasaegset kunsti," tutvustas galerist Stella Mõttus.

"Meil on majas hetkel 23 loomeinimest ja kõik on väga erineva profiiliga," sõnas Liiva-ATE eestvedaja Kristel Onno. "Meil on stiilikunstnikke, keraamikuid, fotograafe on päris mitu uut, meil on graafilisi disainereid ja ka filmirežissöör."

"Müügil on meie maja inimeste looming ja me oleme võtnud juurde ka teisi Lõuna-Eesti kunstnikke. Tundub, et Võru on väike linn, aga tegelikult on siin hästi palju loomeinimesi," kinnitas Mõttus.

"Tahtsime luua just sellist kohta, kuhu tuua noori kunstnikke," ütles Mõttus. "Üks meie peamistest eesmärkidest oli tutvustada kohalikele kaasaegset kunsti, kuna Võru asub kaugel. Kui mina siin üles kasvasin, siis näiteks meie ei käinud klassiga mitte kunagi Kumus," lausus ta.

"Sellel aastal on meil olnud näiteks Kertu Rannula näitus, kes on äsja EKA lõpetanud fotokunstnik ja kes räägib Instagrami filtritest ning selle mõjust noortele," tutvustas galerist.