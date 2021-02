Erisaade | Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali preemiad

Olga Temnikova – kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali tunnustuspreemia – rohkem kui kümne aasta vältel tehtud töö eest Eesti kunstituru kujundamisel, rahvusvaheliselt tunnustatud eragalerii asutamisel ja arendamisel, millest saanud üks Eesti visiitkaarte globaalses kunstimaailmas. Olga panus on olnud suur kunstiteadlikkuse kasvatamisel Eesti ühiskonnas, juurutades arusaama, et kaasaegne kunst ei hammusta (kui, siis ainult vajadusel), aga annab argipäevale juurde sisu ja kvaliteeti – mõtteainet, emotsioone ja kogemusi, millega tasub koos elada.

Ingrid Allik – kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia – jätkuvalt katsetav ja uudishimulik looja, kes väärtustab loomingulist protsessi, on pidevas arengus ja muutumises, jättes kõvale kõik keraamika piirangud. Tema loomingust suurem osa on vabalooming, mis mõtiskleb sageli elu ringkäiku puudatavate teemade üle. Ta on üks esimesi eesti keraamikuid, kes võttis kasutusele Jaapanist pärineva rakutehnika.

Jana Huul – kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia – on galeristi ja kuraatorina üle kümne aasta täitnud olulist rolli Võru ja Lõuna-Eesti professionaalse näitusetegevuse arendamisel. Ta on Eesti näitusepilti toonud Võru Linnagalerii ja Vana-Võromaa Kultuurikoja ning algatanud Liiva-ATE kunstikorruse, mis on oluliselt rikastanud Võru linna kunstipilti. Tänavu käivitas ta kõiki neid institutsioone ühendava Võru kunstielu eneseteadlikkust põlistava sündmuste sarja.

Juhan Raud – kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia – kunstimaastik ei ole ilma värske vaatlejapilguta terviklik – töö Postimehe kultuuritoimetajana vahendab säravalt ja asjatundlikult kunstielus toimuvat, tema kirjutatud avarapilgulised ja kaasamõtlevad näituste arvustused on oodatud lugemine ning on märgatavalt tõstnud kunstikriitika latti, tema küsimused ei alahinda ei intervjueeritavat ega lugejat.

Krista Mölder – kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia – põhjalikkus ja täpsus detailides aitab püüda seisundeid, mis on haprad ja kipuvad kiirelt käest libisema. Kristal õnnestub kaamerapõhiste vahenditega luua kirgas ruum nii pildi sees kui näitusekeskkonnas, peatades aega nii, et rahu tundub korraks võimalik. Tundlik ruumi lugemine ja sealt edasi ruumikogemuse üle kontrolli võtmine avab vaatajale tema enese potentsiaali – me märkame rohkem, poeetilisemalt, me avardume.

Darja Popolitova – kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia – kunstnik, kes toob enda loomingus ehtekunsti vahendeid kasutades kaasahaaravalt kokku uued kujundikeeled ja ühiskondlikud valupunktid. 2020. aastal teostas projektiruumis Vent Space silmapaistva isikunäituse "Maagiline leviala".

Lennart Mänd, Sirje Kriisa, Tiia Eikholm, Rene Haljasmäe, Tähti Roostalu, Tulvi Turo – kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia – kõrgetasemelise rahvusvahelise köitekunstinäituse Scripta manent VI "Mine metsa!" korraldusmeeskonnale – näituse laiahaardelisus ja loodud kontseptuaalne terviklikkus avardas valdkonna tähendusvälju ning kinnitas köitekultuuri elujõudu.